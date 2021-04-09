Мясштабная покупка

Одна из крупнейших в центре Перми свободных площадок (17 га бывшего мясокомбината) сменила владельца. Недвижимость примерно за 200 млн руб. у ГК «Продо» выкупил кировский агрохолдинг «Дороничи». В холдинге не комментируют цель покупки. По одной из версий, участок может застроить жильем подконтрольный владельцам «Дороничей» девелопер «Железное». Эксперты обращают внимание на ряд проблем участка: сложности с транспортной доступностью и необходимость строительства школ и детсадов.



Как сообщили „Ъ-Прикамье“ сразу несколько собеседников среди пермских промышленников, группа «Продо» реализовала площадку Пермского мясокомбината, которым владела последние 20 лет. По их сведениям, покупателем стал кировский холдинг «Дороничи». По данным Росреестра, основной участок на ул. Дзержинского в 17 га по-прежнему числится в собственности АО «Пермский мясокомбинат».

В «Дороничах» пояснили, что агрохолдинг выкупил у группы компаний «Продо» 100% акций АО «Пермский мясокомбинат». Сумму сделки по приобретению акций и планы относительно площадки бывшего мясокомбината в «Дороничах» не раскрыли, отметив, что холдинг сумеет «эффективно распорядиться новым активом». В группе «Продо» заявили «о достижении договоренности о продаже 100% акций неработающего с 2019 года АО „Пермский мясокомбинат“».

Пермский мясокомбинат основан в 1931 году, был крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Прикамье. В нулевые годы проиграл конкурентную борьбу и начал приносить убытки. В 2019 году владелец закрыл его (производство было перенесено в Уфу) и начал расчищать территорию.

Эксперты „Ъ-Прикамье“ предполагали, что готовится продажа площадки, которую покупатель использует под застройку жильем. Отметим, что участок с видом на Каму обладает коммунальной инфраструктурой (тепло, газ, электро­энергия), рядом распложена трамвайная линия. В то же время, минусом можно считать близость промпредприятий: с одной стороны подступает промпарк завода им. Дзержинского и центр металлокровли «Квин», с другой — производственная база «Пермской сетевой компании» и Пермский мукомольный завод.

«Дороничи» — крупнейший агропромышленный холдинг в Кировской области (70% рынка). На 68% контролируется бизнесменом Константином Гозманом. В Пермском крае господин Гозман с 2019 года участвует в уставном капитале сельхозкооператива «Славный» (Частинский округ), соз­данного пермским аграрием-бизнесменом Владимиром Жбановым, а также является совладельцем кировской группы строительных предприятий «Железное». Кировский девелопер несколько лет назад начал активную экспансию в регионах: помимо Кирова, возводит жилье в Ижевске и Ульяновске.

По данным „Ъ-Прикамье“, сделка по покупке пермской площадки была совершена в интересах этого застройщика. Несколько пермских девелоперов сообщили „Ъ-Прикамье“, что тоже интересовались площадкой. По их данным, «Продо» продавала имущество примерно за 200 млн руб. Среди тех, кто детально обсуждал покупку, была пермская ГК «Мегаполис». Ее владелец Леонид Крепак подтвердил „Ъ-Прикамье“, что компания изучала возможность покупки, но отказалась. «Не срас­талась экономика»,— сказал господин Крепак, пояснив, что на участке нет объектов соцкультбыта — необходимо строить школу и детские сады. Другой собеседник добавил, что площадка имеет кривой рельеф и не все ее участки пригодны под застройку.

Градозащитник Денис Галицкий отмечает, что участок, на котором располагался мясокомбинат, находится в промышленной зоне, поэтому для строительства жилья новому собственнику площадки придется добиться внесения изменений в генплан. «С моей точки зрения, там будет большая проблема с транспорт­ной доступностью. Фактически с этой территории один выезд, по ул. Дзержинского. Плюс нет никакой социальной инфраструктуры. Чтобы действительно построить микрорайон, придется менять генплан по всей этой промышленной зоне и с нуля проектировать инфраструктуру. Это гигантский проект, чтобы заниматься им ради застройки небольшого участка. Так что я сомневаюсь, что там целесообразно строить жилье»,— говорит господин Галицкий.

Впрочем, в рамках реконс­трукции ул. Строителей краевые власти уже задумали здесь двухуровневую развязку.

Генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный обращает внимание на расположенные вблизи прежнего комбината другие промышленные объекты, которые снижают привлекательность жилья. «Но в городе много жилых домов в подобном окружении, и квартиры при этом продаются. Кроме того, достоинством участка является близость к центру. Так что, если будет нормальный проект с адекватной ценой, то найдется покупатель»,— считает господин Бесфамильный.

Связаться с представителями минимущества и градостроительства „Ъ-Прикамье“ вчера не удалось.

Отметим, что ранее краевые власти предлагали «Дороничам» стать инвестором убыточного Пермского свинокомплекса, но это предложение не заинтересовало кировский холдинг. Не исключено, что этот актив может вновь возникнуть при переговорах инвестора и властей о смене зонирования участка под бывшим мясокомбинатом, полагает информированный источник „Ъ-Прикамье“.

Вячеслав Суханов, Екатерина Артемова