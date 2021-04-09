Вышли в море

ГК «Альянс Марин Девелопмент» представила концепцию развития яхтинга в регионе, предполагающую создание сети марин по всему Азово-­Черноморскому побережью Кубани. Авторы документа предлагают включить его в федеральную программу развития туризма, чтобы обеспечить бюджетную и правовую базу для реализации проекта на основе государственного и частного партнерства.



За основу проекта создания сети марин, предложенной ГК «Альянс Марин Девелопмент» 6 апреля на рабочей группе по развитию яхтенного туризма в Краснодарском крае, взята схема дислокации яхтенных стоянок, разработанной в 2009 году ООО АБ «Гор-­Проект». Схема предусматривала создание 23 марин общей вместимостью 11,5 тыс. яхт. В августе 2011 года администрация Кубани направила в адрес президента РФ предложение по развитию инфраструктуры яхтинга вместе со схемой размещения 16 марин, однако получить финансирование в тот момент не удалось.

О перезапуске проекта заговорили в конце 2020 года, в начале апреля 2021 года была представлена обновленная концепция. Она учитывала изменившиеся условия — присоединение Крыма, побережье которого также предлагают включить в план развития, а также принятый в 2011 году закон N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности». Он изменил ситуацию с перспективой финансирования — теперь в морской береговой зоне можно создавать объекты яхтинга и морские рекреационные комплексы за счет привлечения частных инвестиций или государственно-­частного партнерства, при этом инвестор может получить право собственности на объекты.

В результате реализации предложенных в проекте концептуальных решений может быть создано 36 новых марин суммарной вместимостью 12–15 тыс. стояночных мест. Проект учитывает реконструкцию уже существующих марин

В результате реализации предложенных в проекте концептуальных решений может быть создано 36 новых марин суммарной вместимостью 12–15 тыс. стояночных мест. Проект учитывает реконструкцию уже существующих на Кубани марин, расположенных в Сочи, в Анапе, упоминается начатое строительство в Геленджике, которое привлекло 5 млрд руб. бюджетных инвестиций. В числе целей, помимо таких очевидных, как развитие международного яхтенного туризма и спорта, авторы называют также запуск прибрежного пассажирского внутригородского и межмуниципального морского сообщения.

Рассуждая об экономических перспективах, разработчики концепции опираются на мировой опыт, указывая, что в 2020 г. оборот марин у черноморских берегов Турции составил около $2 млрд за сезон, к 2023 году ежегодные доходы от яхтенного туризма в стране должны достигнуть $10 млрд. При этом, по данным пресс-­службы администрации Краснодарского края, россияне ежегодно тратят на стоянку и обслуживание яхт в Турции, Греции, Испании и других странах около €200 млн. Эти деньги при создании необходимых условий, могли бы оставаться внутри страны, увеличивая выручку компаний и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Экономический эффект только от услуг по размещению судов, при средней стоимости стоянки пятнадцатиметровой яхты около 800 тыс. руб. в год и условии 80% заполнении марин, оценивается в сумму более 8 млрд руб. ежегодно.

По мнению судовладельцев, увеличение числа марин в регионе создаст конкуренцию и может способствовать снижению стоимости стоянки, которая сейчас завышена из-за превышения спроса над ограниченным из-за отсутствия инфраструктуры предложения, что делает услугу неконкурентной на международном уровне.

По информации одного из авторов концепции Юрия Рысина, советника губернатора Краснодарского края по архитектуре, в настоящий момент идет подготовительный этап, проработка проекта, он продлится до конца года. После этого предложение будет вынесено на рассмотрение правительства РФ.

Ольга Логинова, Краснодар