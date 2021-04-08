Екатеринбургский музей изо обновил экспозицию искусства советского периода

Екатеринбургский музей изобразительных искусств 9 апреля откроет обновленную постоянную экспозицию «Отечественное искусство советского периода». Она размещена в здании на Воеводина, 5. В ней представлены работы художников от 1920-х годов до начала 1990-х. «На примере более полутора сотен произведений советских художников экспозиция познакомит зрителя с основными художественными и культурными тенденциями эпохи, а также особенностями становления и развития уральского искусства»,— отметили организаторы выставки.

Стоит отметить, что на ней представлены не только официальные художники, но и художники-неформалы из уральского андеграунда. В экспозицию включены работы Александра Лабаса, Николая Чеснокова, Миши Брусиловского, Геннадия Мосина, Германа Метелева, Александра Лысякова, Николая Федореева, Евгения Малахина (Старика Букашкина) и общества «Картинник» и других знаковых художников и скульпторов.

Напомним, ранее постоянная экспозиция отечественного искусства ХХ века размещалась в здании на Вайнера, 11. Однако это здание было решено передать под центр «Эрмитаж-Урал», в котором теперь будет размещено зарубежное искусство (открытие планируется 1 июля).

Николай Яблонский