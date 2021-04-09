Челябинск к вылету готов

В челябинском аэропорту завершилась реконструкция терминала международных авиалиний, начатая в марте прошлого года. Его увеличили в три раза, стоек паспортного контроля стало больше вдвое. В мае аэропорт готов запустить международные рейсы. Власти и инвестор называют ключевыми целями развития всей воздушной гавани увеличение пассажиропотока и расширение географии полетов, как по России, так и в другие страны. Эксперты считают, что авиапредприятию, помимо обновления инфраструктуры, нужно привлекать новых перевозчиков.



В челябинском аэропорту имени Курчатова завершилось обновление терминала международных авиалиний: под него переоборудовали старое здание аэропорта, где ранее принимали пассажиров всех направлений. Ранее совладелец холдинга «Новапорт», владеющего челябинским авиапредприятием, Роман Троценко, заявлял, что инвестиции в терминал составят 1,1 млрд руб.

В терминале увеличили число стоек регистрации, сделали пристройку, где расположится вторая багажная лента. В процессе реконструкции расширились площади терминала, улучшились возможности приема рейсов, что позволит увеличить пассажиропоток в зале вылета с 290 до 400 пассажиров в час. Сейчас ведутся переговоры с арендаторами об открытии новых торговых точек. В частности, появятся кафе и зона беспошлинной торговли. В терминале завершены все строительно-монтажные работы, ведется их приемка. Проводятся действия по получению необходимых разрешений. Об этом шла речь на совещании по развитию аэропорта, которое провел губернатор Алексей Текслер.

«Развитие региона невозможно без современного транспортного сообщения, в частности, воздушного. За последние два года аэропорт существенно изменился. Введен новый терминал внутренних авиалиний с четырьмя телетрапами, реконструирована взлетно-посадочная полоса, парковка, привокзальная площадь. Необходимо расширять географию полетов»,— прокомментировал губернатор.

В феврале аэропорт получил третью категорию международной ассоциации гражданской авиации ИКАО, позволяющую принимать воздушные суда в любую погоду, осуществлять «слепую» посадку.

По словам главы региона, необходимо также умножать частоту внутренних рейсов и количество направлений. По его словам, с этой целью следует увеличить количество субсидируемых маршрутов. В этом году число таких направлений планируют довести до 13. О готовности работать по субсидируемым направлениям уже заявила компания Red Wings.

Реконструкция международного терминала началась после открытия нового аэровокзала внутренних авиалиний в ноябре 2019 года. В связи с намерением ускорить ход работ в октябре 2020 года было объявлено о закрытии международного сообщения в воздушной гавани. Зарубежные рейсы в аэропорту готовы возобновить в мае этого года: с авиакомпаниями уже ведутся переговоры. Также планируется получить разрешение на работу с электронными визами для иностранцев.

По словам руководителя коммерческого направления ООО «Новапорт Холдинг» (владеет челябинским аэропортом) Ксении Агафоновой, в планах компании восстановить полетную программу, действовавшую до начала пандемии, и достигнуть прежнего уровня пассажиропотока. Известно, что уже утверждена программа полетов в города Турции — Анталью, Даламан и Стамбул, и в страны СНГ — Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

«Решения о начале полетов каждый перевозчик принимает самостоятельно. Несколько авиакомпаний заинтересованы в открытии рейсов на Кипр, в том числе регулярных. Рассматривается и Тунис, есть намерение восстановить полеты в Египет и Таиланд в случае открытия границ с их стороны»,— отметила Ксения Агафонова.

По мнению руководителя аналитической службы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, для расширения географии полетов и увеличения пассажиропотока аэропорта необходимо привлечение новых авиаперевозчиков. «Развитию международных авиаперевозок из Челябинска препятствовала неразвитая терминальная инфраструктура и соседство с международным аэропортом “Кольцово”. Обновленная инфраструктура, привлечение новых авиакомпаний и увеличение числа направлений будут способствовать развитию маршрутной сети»,— считает Олег Пантелеев.

Михаил Бычков