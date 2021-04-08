В Тюменской области планируют снизить требования к предпринимателям для предоставления господдержки

В Тюменской области планируют снизить требования к предпринимателям при предоставлении региональной государственной поддержки, об этом на онлайн-заседании регионального правительства рассказала заместитель губернатора Елена Еремеева. На заседание рассматривался вопрос, о том как в регионе в 2021 году планируют реализовать комплекс мер, направленных на улучшение условий для предпринимателей.

«Выполняя поручение, сформулированное в послании губернатора Александра Моора, мы обобщили и проанализировали предложения бизнес-сообщества по уменьшению регуляторной нагрузки. Результатом этой работы стал план мероприятий по совершенствованию регионального и федерального законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность», – рассказала Елена Еремеева.

По ее словам, тюменские бизнесмены неоднократно заявляли, что их устраивают созданные в регионе условия, а проблемные вопросы возникают в связи с законодательными и нормативными актами федерального уровня. В итоге в регионе составили план по совершенствованию положении действующего федерального и регионального законодательства – так называемая региональная регуляторная гильотина.

Кроме того, как сообщает пресс-служба губернатор, в апреле в регионе планируют создать рабочие группы из представителей органов власти и предпринимателей для разработки предложении по корректировке федерального законодательства . Завершить подготовку законодательных инициатив планируется к 1 сентября 2021 года.