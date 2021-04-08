Суд на Урале обязал банк «Открытие» возместить зарплату сотруднику, отсутствовавшему из-за режима самоизоляции

Свердловский областной суд обязал банк «Открытие» возместить заработную плату сотруднику, который отсутствовал на рабочем месте из-за введенного в регионе режима самоизоляции, сообщила пресс-служба суда.

Режим самоизоляции в Свердловской области действовал с 28 марта по 8 мая. Однако указом президента России банк «Открытие» был признан организацией, работающей непрерывно. Как сообщила пресс-служба облсуда, 30 марта банк по электронной почте направил сотруднику Андрею Н. уведомление о том, что он должен находиться на рабочем месте. Несмотря на это сотрудник не появлялся на работе до 29 мая.

С 1 мая жителям Свердловской области разрешили передвигаться от дома до места работы при наличии справки от работодателя. Курьер банка принес Андрею Н. соответствующую справку только 26 мая, но мужчины не оказалось дома. Позднее, 29 марта, он сам забрал документ и был обязан с этого момента вернуться к работе, чего он не сделал.

«В этот день мужчина с 12:00 до 12:25 находился в суде, но ни до, ни после судебного заседания на работу не явился. Работодатель составил акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте без уважительной причины, после чего Андрею Н. был объявлен выговор»,— сообщили в областном суде.

Из-за отсутствия на рабочем месте банк не выплатил мужчине заработную плату. Андрей Н. подал к банку иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил возместить зарплату, но первая инстанция ему отказала.

Тогда мужчина подал апелляцию в Свердловский областной суд. Суд установил, что с 30 по 8 мая Андрей Н. был обязан посещать работу, о чем был уведомлен через электронную почту. С 8 мая банк был обязан обеспечить его справкой для передвижения по городу, однако мужчина получил ее только 29 мая.

Однако суд пришел к выводу, что Андрей Н. не имел препятствий к выходу на работу еще с 26 мая, когда курьер мог передать ему справку. По мнению суда, неполучение справки с того момента зависело только от истца. Соответственно, с 26 по 29 мая он отсутствовал на работе по неуважительной причине, из-за чего обоснованно был привлечен к дисциплинарной ответственности.

При этом с 1 по 26 мая вина за его отсутствие на работе лежит на самом банке, так как в эти дни справку никто не доставил. В итоге Свердловский областной суд обязал банк выплатить Андрею Н. долг по зарплате на сумму более 121 тыс. руб., а также компенсации за задержку выплаты и нанесенный моральный вред общей суммой 11 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу.

Михаил Мананников