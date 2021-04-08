Уральский бренд одежды 12 storeez появился в международном маркетплейсе люксовых марок

Основанный в Екатеринбурге бренд одежды и обуви 12 storeez представлен на глобальной платформе люксовых марок Farfetch, рассказала в своем Instagram соосновательница бренда Ирина Голомаздина.

«Мы были противниками маркетплейсов: когда бренд продается в основном на сторонних площадках, он теряет контакт с покупателями и не может управлять сервисом и стоком. Но компания развивается, и вместе с ней меняются взгляды на инструменты. Быть на Farfetch — как будто открыть полноценный корнер в московском ЦУМе, только этот ЦУМ в десятки раз больше и доступен по всей планете»,— пояснила госпожа Голомаздина.

Подключение бренда к Farfetch при согласовании коммерческих условий, организации операционной модели взаимодействия и интеграции IT-систем заняло больше года.

Марка женской и мужской одежды 12 storeez была основана в Екатеринбурге в 2014 году Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым. В данный момент 35 магазинов бренда представлены в 15 городах России, компания имеет два офиса в Екатеринбурге и Москве. По данным «СПАРК», в 2019 выручка магазинов по РСБУ составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 134,5 млн руб.

На платформе основанного в 2007 году британского международного люксового маркетплейса Farfetch представлено более 1,3 тыс. брендов, совершить заказ из магазинов маркетплейса могут покупатели более чем из 190 стран. Бренды 12 storeez и Walk of Shame стали первыми российскими марками, представленными на площадке.

Ирина Пичурина