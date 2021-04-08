За 2020 год спрос на электронные госуслуги в Свердловской области вырос в 3,5 раза

В Свердловской области количество обращений на получение государственных услуг через интернет в 2020 году выросло в 3,5 раза, сообщил региональный департамент информационной политики.

Количество обращений на получение муниципальных услуг в электронном виде выросло в 1,4 раза относительно 2019 года. «Пандемия подстегнула спрос на получение услуг в электронном виде. Благодаря этому на портале уже зарегистрировано 99,9% жителей области старше 14 лет. И люди продолжают активно регистрироваться на портале»,— сказал директор областного департамента информатизации и связи Юрий Гущин.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции правительство России перевело в дистанционный режим предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе оформление пенсий и компенсаций для безработных. Помимо этого, власти Свердловской области дополнительно перевели в электронный вид 20 госуслуг в сфере социальной защиты населения и три — в сфере управления государственной собственностью.

Михаил Мананников