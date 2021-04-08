НОЦ в Когалыме подключат к электросетям за 100 млн рублей

«Россети Тюмень» присоединят к своим электросетям научно-образовательный центр (НОЦ) в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), инвестиции в проект составят более 100 млн руб., говорится в сообщении компании. Для технологического присоединения инфраструктуры НОЦ энергетики построят две комплектные трансформаторные подстанции и более 4,5 км воздушной линии электропередачи, а также проложат 500 метров кабельных ЛЭП. В итоге НОЦ получит 4,5 МВт мощности.

НОЦ — филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Он будет заниматься обучением инженерных кадров для нефтегазовой отрасли. Проект реализуют в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ», администрацией Когалыма и ПНИПУ при поддержке правительства автономного округа. Он предполагает строительство кампуса и инфраструктуры для обучения и проживания студентов: это учебный корпус с атриумом, специализированные лаборатории, общественные и спортивные площадки, зоны с арт-объектами и ландшафтный парк.

Предварительный объем инвестиций нефтяников в НОЦ составит 4,5 млрд руб. Ввод объекта запланирован на 2023 год.

«Наряду с научно-образовательным центром в Когалыме энергетики "Россети Тюмень" планируют обеспечить энергоснабжением НОЦ в Сургуте, на базе которого, в частности, будут проводиться генетические молекулярные исследования и трансфер биотехнологий»,— добавили в пресс-службе компании «Россети Тюмень».

«Мы поддерживаем инициативы, которые формируют технологический фундамент для развития крупнейших компаний ТЭК. "Россети Тюмень" готовы не только обеспечить надежное электроснабжение исследовательских центров, но и участвовать в проектах в качестве отраслевого эксперта — интегратора энергоэффективных решений»,— добавил генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

АО «Россети Тюмень» — дочернее общество ПАО «Россети». Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км, включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Алексей Буров