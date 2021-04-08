В Екатеринбурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали суды города из-за сообщений о минировании, которое поступило по почте. Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе Свердловского областного суда, сообщения поступили во все районные суды кроме Орджоникидзевского райсуда.

Так, сообщения поступили в Кировский, Октябрьский, Верх-Исетский, Железнодорожный и Ленинский суды. Во всех судах кроме Кировского уже прошли проверки и сотрудники вернулись к работе.

Кроме того, как рассказали в Департаменте образования сообщение о минировании детских садов и школ поступило в единую диспетчерскую службу. Все городские детские сады и школы проверили, эвакуация детей и персонала не потребовалась. Сообщения, как и в случае с судами, оказались ложными.