Российским чиновникам могут разрешить «в исключительных случаях» работать со вторым гражданством

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, позволяющую госслужащим со вторым гражданством в исключительных случаях продолжить работу на своей должности, передает «РИА Новости». Речь идет о случаях, когда гражданство не прекращено по не зависящим от чиновника причинам, и при условии, что у него нет доступа к гостайне. Порядок признания случая исключительным определит президент.

Поправка была предложена к законопроекту Владимира Путина о запрете военным и гражданским государственным служащим иметь вид на жительство или гражданство другой страны. Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре 2011 года. 20 января нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. Законопроект был подготовлен в развитие положений обновленной Конституции.

Поправка дополняет президентский проект рядом пунктов. Согласно им, государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство или подданство иностранного государства, «которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном президентом Российской Федерации, может продолжить проходить службу на замещаемой им должности или может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне». Кроме того, «в исключительных случаях в порядке, определенном президентом Российской Федерации», россиянин со вторым гражданством, от которого «по не зависящим от него причинам» он не смог отказаться, может заступить на госслужбу без доступа к гостайне. Также ограничения не будут касаться крымчан, которые не смогли отказаться от украинского гражданства.

Послабления «не распространяются на граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность», говорится в поправке.

О законопроекте — в публикации “Ъ” «А вас, Штирлиц, я попрошу признаться».