НКО позвали в «Цифровую долину»

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин провел встречу с представителями некоммерческих организаций Прикамья. На мероприятии, которое состоялось в Пермском государственном архиве социально-политической истории, участники обсудили возможности использования цифровых технологий в работе НКО. Так, господин Немкин рассказал о планах создания «Цифровой долины Перми». Ранее предприниматель реализовал аналогичный проект в Сочи. «Некоммерческие организации в большинстве находятся на первой стадии цифровизации, когда цифровые инструменты используются только для поддержки существующих рабочих процессов, – отметил Антон Немкин. – Часто НКО не знакомы с новыми цифровыми сервисами, не умеют с ними работать, не имеют ресурсов, чтобы их внедрять. Сегодня важно поддержать общественные организации в работе по цифровизации инициатив».

Основной задачей «Цифровой долины Перми» станет поддержка проектов по цифровизации экономики и развитию информационных технологий в других сферах жизни общества. Антон Немкин готов оказывать помощь специалистам, предпринимателям, инвесторам, научным институтам и органам власти. «В результате рождается больше новых полезных продуктов и цифровых сервисов, – поделился опытом предприниматель. – Наша цель – использовать лучшие цифровые проекты для повышения качества жизни людей. Для этого в том числе нужно помогать краевому правительству добиваться для Пермского края самых выгодных в России условий для развития IT-бизнеса». Антон Немкин подчеркнул, что у Пермского края есть большой потенциал по развитию цифровых технологий. Так, всемирно известные IT-компании, например Promobot и Xsolla, начинали свою деятельность в Перми.

При этом «в цифру» выходят и авторы социально значимых проектов. По словам директора архива, координатора проекта «Историческая память» Сергея Неганова, к 75-летию Победы в Прикамье создан общекраевой банк данных, который включает семь баз данных, содержащих информацию об участниках боевых действий и тружениках тыла – жителях Пермского края, почти о 300 тыс. человек. Директор экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков рассказал о мобильных приложениях «Экопермь» и «Чистый город». С их помощью можно найти полную информацию о пунктах приема вторсырья, узнать о проектах и новостях экологического фонда.

«Цифровизация повысит эффективность работы общественных организаций в интересах наших граждан. Ведь цифровая экономика – это не про цифры, а про качество жизни людей здесь и сейчас. Необходимо создание таких платформ, с позиций которых жители смогут принять участие в общественно значимых проектах, в том числе в формировании электронного архива, что не только нужно, но еще и интересно, – убежден Антон Немкин. – Чем старше мы становимся, это я и по себе замечаю, тем важнее становится узнать о своих предках. И чем больше хочешь понять, что будет дальше в будущем, тем глубже нужно изучать историю. Нужно освещать эти темы, чтобы как можно большее количество людей о них знали и тоже принимали в этом участие. А цифровизация – это удобство, комфорт, качество».