Свердловские власти заявили, что в регионе не будет реновации

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявил, что в регионе не будет проходить реновация, а будет реализовываться программа комплексного развития территорий (КРТ). По его словам, сейчас подменяются понятия и программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая стартовала в Свердловской области, пока предполагает снос лишь малоэтажного ветхого жилья.

«Закон о реновации действует только на территории Москвы, КРТ действует на территории всех субъектов. Реновация в Москве направлена на снос многоэтажного и многоквартирного жилья и за счет бюджета, а КРТ говорит о малоэтажном жилье. В законе по Мокве прямо сказано, что реновация не связана с ветхим и аварийным отселением жилья, это не тема реновации. А в программе по КРТ в первую очередь говорится, что это должно быть аварийное, ветхое и неблагоустроенное жилье», — пояснил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин на круглом столе по теме КРТ.

В то же время, хоть программа КРТ и направлена на малоэтажное жилье, пятиэтажные дома все-таки также могут пойти под снос. «И пятиэтажка может попасть, если она попадает под критерии, которые могут быть утверждены. Пока критерии еще обсуждают. Например, пятиэтажные-трехэтажные дома, где нет газа, где нет систем общего пользования, он признан аварийным и если жильцы согласны — то тогда может и пятиэтажный дом попасть (в программу)», — добавил господин Воронин.

В марте законодательное собрание Свердловской области приняло закон о комплексном развитии территорий. Новый закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Он разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. После принятия закона правительство Свердловской области может устанавливать порядок реализации решения о КРТ жилой застройки, определять границы такой территории, утверждать адресные программы, на основании которых планируется сносить дома. Кроме того, за региональным правительством закрепляется установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

Мария Игнатова