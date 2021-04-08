Водитель в ХМАО сбил полицейского и более километра вез его на капоте

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Мегиона, который сбил на автомобиле сотрудника полиции и провез его на капоте более 1 км, сообщила пресс-служба ведомства. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, ночью 2 апреля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проезжал на автомобиле Chevrolet по ул. Садовая в Мегионе. Его заметил сотрудник полиции и потребовал остановиться возле одного из домов. В ответ на требование об остановке водитель сбил полицейского. Сотрудник полиции ухватился за детали автомобиля и проехал на капоте более 1 км. После остановки водитель оказал сопротивление при задержании.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается. По данной статье мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Михаил Мананников