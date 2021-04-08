Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов выдвинулся на праймериз в Госдуму

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Вадим Шувалов подал документы на участие в праймериз (предварительное голосование) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили “Ъ-Урал” в региональном отделении партии. Он намерен идти на выборы по 223-му одномандатному избирательному округу, в который входят Нижневартовск и Сургут.

Вадим Шувалов родился в 1958 году в Кохме (Ивановская область). С 1981 года работает в системе «Тюменьэнерго». Прошел трудовой путь от электромонтера до заместителя генерального директора АО «Тюменьэнерго». С 2006 по 2011 год избирался депутатом думы Сургута IV созыва. В 2016 году был назначен главой Сургута. Господин Шувалов покинул пост мэра города в декабре 2020 года, перейдя в правительство ХМАО.

Илья Смирнов