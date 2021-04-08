Более 34 тысяч жителей Тюменской области заразились COVID-19

С начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 34 019 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Из них более 32 тыс. человек уже выздоровели, 417 пациентов скончались.

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 53 новых случаев коронавирусной инфекции. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 672 случая COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 614 834 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 845 пациентов скончались.

Михаил Мананников