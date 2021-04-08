Власти Екатеринбурга объявили новый конкурс на строительство развязки у концерна «Калина»

Администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на поиск компании-подрядчика для строительства транспортной развязки у концерна «Калина». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Отметим, конкурс проводится с ограниченным числом участников в электронном виде. Начальная цена контракта составляет 6,39 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 6 мая, их рассмотрение будет проходить до 18 мая.

Напомним, изначально конкурс на реконструкцию транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом был объявлен в начале марта, однако позже был отменен. Тогда цена контракта составляла 6,4 млрд руб. Согласно информации о закупке, выплаты компании-подрядчику будут производить в пять этапов до 2024 года. Строительство развязки должно было завершиться в 2024 году. Начать работы планировали во втором полугодии 2021 года.

Илья Смирнов