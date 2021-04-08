В Петербурге за три месяца банкротами признали 177 организаций

За первый квартал 2021 года в Петербурге были признаны банкротами 177 организаций — юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Город занял третье место среди регионов страны в бизнес-сегменте. На первых двух строчках — традиционно Москва (467 корпоративных банкротств) и Московская область (186 банкротств). Об этом сообщает Федресурс.

Как пояснила старший партнер юридической компании «ЭЛКО профи» Елена Козина, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество банкротств компаний в Петербурге незначительно снизилось (на 8,3%), а по России снижение составило 8,1%. Этому способствовал мораторий на банкротство, введенный во время пандемии и льготы по досозданию резервов под реструктурированные кредиты, действовавшие до 1 апреля 2021. «Те заемщики, которым не помогла реструктуризация кредитов и которых больше не защищает мораторий, войдут в банкротство, скорее всего, ближе к концу текущего года. Положение дел всё ещё достаточно плачевное во многих сферах бизнеса, мораторий на банкротства отменили слишком рано и резко, поэтому во втором-третьем квартале 2021 года стоит ждать резкого роста количества банкротств в бизнес-сегменте»,— считает эксперт.

Напомним, что за 2020 год в городе было зарегистрировано 529 заявлений граждан о признании банкротом во внесудебном порядке. При этом только по 20 из них процедура упрощенного банкротства была запущена.