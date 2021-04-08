На ЧМК запустили новую линию по производству арматуры

Челябинский металлургический комбинат (входит в группу «Мечел») запустил на стане 300-2 новую линию по производству термоупрочненной арматуры, которая применяется в строительной отрасли. Как сообщают в пресс-службе предприятия, объем инвестиций в проект составил 100 млн руб. Производственная мощность линии – 200 тыс. т продукции в год.

В прошлом году комбинат запустил на стане 240 линию для выпуска арматуры диаметром 10 мм и 12 мм. Инвестиции в этот проект составили 50 млн руб.

Как отметил директор по производству ЧМК Алексей Толстиков, предприятие поставляет арматуру на строительные объекты России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Он добавил, что «особенная конструкция» новой линии, «в том числе камеры охлаждения, позволяет мобильно перестраивать технологический процесс под требуемые параметры заказчиков».