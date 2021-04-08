Госкомпании не потратились у прилавка

По итогам коронавирусного года объемы госзаказа просели на 10%, при этом спад вызван снижением активности госкомпаний, госзаказчики же нарастили бюджетные расходы, следует из доклада Высшей школы экономики. При этом эксперты указывают на положительное влияние пандемии на рост конкуренции и ослабление «аукционного крена». В закупках госкомпаний улучшение конкуренции не столь однозначно и может сопровождаться уходом закупок в тень.

Эксперты Высшей школы экономики в докладе «Система госзакупок в РФ» отметили сокращение объемов госзаказа по итогам 2020 года — суммарный объем контрактов, заключенных государством (ФЗ-44) и госкомпаниями (ФЗ-223), составил 29,1 трлн руб. против 32,2 трлн руб. годом ранее, а их удельный вес в ВВП — 27% против 29,5%. Впрочем, само государство в пандемию нарастило объемы контрактации с 8,4 трлн руб. до 8,9 трлн руб. Напомним, что упрощение доступа бизнеса к госзаказу стало одной из ключевых антикризисных мер на фоне падения спроса. Объем же сделок госкомпаний по итогам 2020 года сократился до 20,2 трлн руб. против 23,8 трлн руб. годом ранее. Учитывая неглубокий спад в экономике РФ (3%) и стабильность цен, можно констатировать, что госкомпании в условиях неопределенности вели себя так же, как и остальной бизнес,— формировали финансовые «подушки безопасности». При этом в ВШЭ указывают, что провал в закупках госАО может объясняться и расширением практики «невидимых» в ЕИС закупок в рамках гособоронзаказа.

В целом же авторы отмечают рост конкуренции в закупках как государства, так и госкомпаний. Так, среднее количество заявок на участие в конкурентных процедурах в рамках ФЗ-44 достигло максимума с запуска контрактной системы в 2014 году — 3 заявки (против 2,8) в 2019-м, а для ФЗ-223 составило 2,2 заявки против 2. Доля неконкурентного сектора также несколько «сокращается»: суммарно доля таких закупок в общем объеме составила 65% для ФЗ-44 и 78% для ФЗ-223 против 69% и 80% в 2019 году. Впрочем, структуры неконкурентных закупок государства и госкомпаний сильно отличаются. Поясним: в качестве неконкурентных авторы учитывают как «прямые закупки» у единственных поставщиков, так и закупки по итогам несостоявшихся конкурентных процедур (например, в случае подачи лишь одной заявки на участие).

В закупках по ФЗ-44 преобладают несостоявшиеся процедуры — на них приходится почти половина госзаказа. В качестве причины эксперты неоднократно называли усиление «аукционного крена» в госзаказе, при этом две трети аукционов признаются несостоявшимися из-за отсутствия потенциальных поставщиков. В 2020 году практика проведения аукционов сократилась на 10%, до 63%, в том числе после исключения из аукционного перечня работ в сфере строительства. В результате выросла доля закупок в форме конкурса (с 6% до 10%). Снижение доли несостоявшихся процедур также сопровождалось ростом контрактации с единственным поставщиком из-за коронакризисных послаблений (с 13% до 17%). Впрочем, авторы указывают, что рост объема «прямых» закупок — временное явление, тогда как тенденция снижения аукционного крена сохранится. Новый риск роста несостоявшихся процедур авторы видят в требовании к заказчикам выполнять квоты закупок российской продукции.

В закупках же госкомпаний на несостоявшиеся процедуры приходится менее четверти, поскольку заказчики могут проводить их более эффективно из-за рамочного характера ФЗ-223. Традиционно в закупках госАО преобладают «прямые» закупки, при этом их доля незначительно сократилась в 2020 году (с 58% до 57%). Впрочем, оценка фактического объема закупок у единственного поставщика затруднена. С 2018 года госАО перестали отчитываться перед государством о закупках у взаимозависимых лиц, сокращение же общих объемов контрактации госкомпаний может указывать на рост объемов этих «невидимых» для государства закупок.

Диана Галиева