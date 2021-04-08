У коммунальщиков снесло крышу

Региональное Следственное управление СКР начало доследственную проверку после того, как оторвавшаяся часть крыши жилого дома на ул. Воронежской, 1, отрезала кисть руки проходившему мимо человеку. Крышу здания отремонтировала в прошлом году подрядная организация Фонда капитального ремонта Самарской области. Однако чиновники фонда считают, что ни они, ни подрядчик не виноваты в произошедшем. Трагедия, по их мнению, случилась из-за безответственности управляющей компании. Работу обслуживающей организации проверяет областная прокуратура.

Инцидент, сообщает следственный орган, произошел во вторник, 6 апреля, примерно в 16:00 (MSK+1). На мужчину, проходившего мимо многоквартирного дома на ул. Воронежской, 1, в Промышленном районе Самары упало металлическое кровельное покрытие. «Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отмечают в областном СУ СКР.Как уточняет региональная прокуратура, пешехода доставили в больницу «с предварительным диагнозом травматическая ампутация правой кисти».

Как выяснил „Ъ“, крышу четырехэтажного дома середины прошлого века отремонтировали в 2020 году. Ремонт выполнило ООО «Первая архитектурно-реставрацион­ная компания» (ПАРК), подрядчик Фонда капитального ремонта Самарской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания с таким названием зарегистрирована в Москве в 2015 году. Руководителем и бенефициаром организации указывается Александр Мигачев. В прошлом году компания заключила восемь контрактов на общую сумму в размере 577 млн руб. с фондами капитального ремонта Самарской области, Московской области, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выручка ПАРК в 2020 году составила 89 млн руб., прибыль — 516 тыс. руб. Господину Мигачеву, согласно информации «СПАРК-Интерфакс», принадлежит еще одна организация — «Первая архитектурная компания» (АРК), зарегистрированная в прошед­шем году.

Обслуживанием дома на ул. Воронежской, 1, по данным ГИС ЖКХ, занимается ООО «Крепость». Компания создана в 2018 году. Ее владельцем является Борис Карыгин. Других принадлежащих ему компаний нет. В общей сложности «Крепость» управляет 38 многоквартирными домами в Самаре. Прокуратура Самарской области проверяет соблюдение управляющей организацией требований законодательства, в том числе регламентирующих порядок содержания кровли многоквартирного дома.

Как пояснили „Ъ“ в региональном фонде капремонта, на пешехода упал «колпак вентиляционной шахты, который оторвался из-за механического воздействия ветки дерева». Чиновники считают, что ремонт сделан качественно, а трагедия произошла по вине управляющей компании.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, ответственность в случае причинения вреда личности или имуществу граждан в результате нарушений требований к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений несут организации, которые их эксплуатируют. «Именно управляющие компании являются лицом, к которому предъявляют обычно претензии. Законом предусматривается, что пострадавший может направить в адрес организации претензию с требованием о выплате компенсации, размер которой оценивается пострадавшим самостоятельно, исходя из расходов на лечение и реабилитацию, утраченного по причине травмы заработка, морального и физического вреда. Однако мало кто добровольно выплачивает компенсации. Обычно все решается в суде или в рамках уголовного дела»,— добавляет Дмитрий Горбунов.

Комментарий от УК «Крепость» на момент сдачи номера получить не удалось.

В марте в Самаре две женщины пострадали от рухнувшего льда с крыши дома в Кировском районе, одна из них погибла. Возбуждено уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В том же месяце снежная наледь с крыши упала на трехлетнего ребенка в Промышленном районе. Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Сабрина Самедова