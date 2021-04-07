«Дортрансстрой» выиграл контракт на благоустройство 20 дворов в Башкирии

Администрации четырех муниципалитетов по итогам сегодняшнего аукциона заключит контракт на благоустройство 20 дворов в Давлеканово, Бирске, Благовещенском районе и Уфе с ООО «Дортрансстрой» (принадлежит кипрскому «Ерманиер лимитед»), сообщается на сайте госзакупок. Компания согласилась исполнить контракт начальной стоимостью 320,03 млн руб. с дисконтом 3% — за 310,43 млн руб. В закупке участвовали еще две компании — уфимские ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову) и АО «Башкиравтодор» (принадлежит минземимущества Башкирии), чьи предложения составили соответственно 312,03 млн руб. (дисконт 2,5%) и 318,43 млн руб. (0,5%).

Средства на исполнение контракта будут выделены из бюджета республики, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Закупки проводятся в рамках реализации программы «Башкирские дворики» на территории Башкирии. Тендеры разместил госкомитет Башкирии по конкурентной политике.

Подрядчику нужно до 30 августа 2021 года установить видеонаблюдение, бортовые камни, опоры и освещение, малые архитектурные формы, заасфальтировать дворовую территорию, устроить травмобезопасное покрытие на детских игровых площадках.

Контракт на благоустройство дворов в семи городах Башкирии по итогам аукциона от 12 марта получило уфимское ООО «Рефстройпроект» (принадлежит Гузель Даутовой). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 140,1 млн руб. с дисконтом почти 9%, за 127,49 млн руб.

ООО «Дортрансстрой» — крупное подрядное предприятие Башкирии. Бенефициаром предприятия называют предпринимателя Марата Латыпова. Компания зарегистрирована в июне 2000 года. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 3,65 млрд руб., чистая прибыль — 14,42 млн руб. В текущем году «Дортрансстрой» заключил один госконтракт на 37,99 млн руб.

Майя Иванова