Берегоукрепление новой набережной в Краснодаре хотят начать в 2021 году

Власти Краснодара планируют начать в 2021 году берегоукрепление реки Кубани на участке от Рождественского парка до ул. Тургенева. Об этом на брифинге заявил глава города Евгений Первышов.

По словам Первышова, проект берегоукрепления состоит из 13 этапов. Он уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

«Надеемся, что в этом году начнутся работы по берегоукреплению. Определены границы земельного участка в целом. Они у нас уже закадастрированы – те, что пойдут под территорию благоустройства. По самому проекту благоустройства мы сейчас определяемся, нужно резюме строительных компаний, потому что благоустройство нужно провести на самом высоком уровне, потому что новая набережная должна стать украшением города. Надеемся, что в этом году нам также удастся отыграть конкурс на проведение проектно-изыскательных работ по самому проекту благоустройства», - заявил Евгений Первышов.

Как писал “Ъ-Кубань”, проект строительства набережной в Краснодаре от Рождественского парка до Тургеневского моста прошел краевую госэкспертизу. Строительство будет разделено на 13 этапов. Общий объем финансирования составляет 3,3 млрд руб. По проекту он разбит на четыре года исполнения.

Алексей Белянин