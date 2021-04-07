И в «Просвещении» стать с банком наравне

Сбербанк, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) могут войти в капитал крупнейшего издателя учебников в России, группы «Просвещение» Олега Ткача и Владимира Узуна. По данным “Ъ”, последние останутся в качестве миноритариев. «Просвещению» сделка позволит получить дополнительные компетенции для развития цифровых продуктов, а банкам даст возможность инвестировать в рынок со стабильным спросом, полагают эксперты. Они оценивают группу в 49,6–74 млрд руб.

Группа инвесторов, среди которых Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ, ведут переговоры о покупке ГК «Просвещение», рассказали “Ъ” источники на рынке. По словам одного из них, стороны подписали term sheet (соглашение об основных условиях сделки) еще в конце 2020 года, нынешние акционеры ГК, среди которых Владимир Узун и Олег Ткач, останутся в числе совладельцев, но не будут владеть основной частью акций. В ВЭБ сообщили, что не комментируют «слухи о переговорах, в том числе и потому, что любые слухи могут отразиться на сделках». Сбербанк и РФПИ отказались от комментариев. «"Просвещение", "Сбер", ВЭБ и РФПИ ведут продолжительное и активное взаимодействие: мы строим школы по системе ГЧП, сотрудничаем в рамках других проектов. О чем-то большем говорить преждевременно», — заявили в ГК.

Портал russiaedu.ru 30 марта сообщил, что издательство возглавит Марина Ракова, бывший замминистра просвещения, а с марта 2020 года вице-президент Сбербанка. Позже эта новость была удалена, в ГК ее не комментировали. Сам банк, как обнаружил “Ъ”, 16 марта зарегистрировал новое дочернее ООО «СберОбразование» и его возглавила Марина Ракова. В пресс-службе банка “Ъ” пояснили, что компания «будет разрабатывать цифровые продукты для системы отечественного образования».

«Просвещение» — крупнейший игрок на рынке учебной литературы, большую часть выручки получает от закупок школами учебников, входящих в единый федеральный перечень. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2019 год выручка компании составляла 18,37 млрд руб., чистая прибыль — 6,2 млрд руб.

До 2012 года издательство было государственным, затем его купили основатели «Олма медиа» Владимир Узун и Олег Ткач за 2,5 млрд руб. Большую часть этих средств издатели привлекли в СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов. РБК в апреле 2015 года сообщал, что Аркадий Ротенберг контролировал до 25% «Просвещения». В 2017 году «Ведомости» писали, что господин Ротенберг формально вышел из состава акционеров ГК. По данным «СПАРК-Интерфакс», издательством владеет кипрская Olma media group. Согласно кипрскому реестру, в 2015 году офшор переименован в Prosveshcheniye holdings limited. На конец 2015 года им владел DPK Investment Fund, 0,1% акций принадлежали Владимиру Узуну.

Обычно книжные издательства оцениваются от шести до десяти EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) «в зависимости от потенциала компании», говорит один из профильных топ-менеджеров. По его словам, это 8–12 чистых прибылей. Таким образом, исходя из показателей 2019 года, «Просвещение» может стоить от 49,6 млрд руб. до 74 млрд руб.

С точки зрения действующих инвесторов издательства, это выгодная сделка, отмечает один из источников “Ъ”, особенно в свете расширения группы. В прошлом году к ней присоединили «Российский учебник» (см. “Ъ” от 8 апреля 2020 года). «Просвещение» может получить в лице банков и РФПИ компетенции для развития цифровых продуктов, которых у нее сейчас практически нет, полагает другой собеседник “Ъ”. Совместное предприятие группы с «Яндексом» распалось, «Просвещение» вышло из проекта в ноябре 2019 года.

Для банков участие в сделке может быть способом «пристроить ликвидность», отмечает один из издателей: «Будущая доходность на вложенный капитал здесь понятна, это относительно надежная инвестиция, поскольку на учебники есть стабильный спрос, деньги государство на это направление выделяет». Сбербанку же, полагают участники рынка, ресурсы «Просвещения» могут быть полезны в рамках создания экосистемы сервисов.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов