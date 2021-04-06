Бывшего начальника департамента строительства Волгодонска будут судить за взяточничество

Перед судом предстанет бывший начальник департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска. Правоохранители подозревают его в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Сергей Сколота.

По данным следствия, подозреваемый в 2017 году предложил представителю компании, которая выполняла ремонт четырех автомобильных дорог в Волгодонске, дать ему взятку в сумме более 1 млн руб. за принятие работ без контроля качества их выполнения. Экс-начальник получил от представителя подрядчика часть требуемой суммы, а затем принял объекты. Бюджетные средство за выполнение работ от перечислил организации.

Как сообщалось ранее, дело в отношении чиновника возбуждено в рамках уже существующего дела в отношении главы Волгодонска Виктора Мельникова. Напомним, в отношении главы администрации города Волгодонска Виктора Мельникова возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Александру Кондратюку указание подписать акты выполнения ремонта дорог, хотя работы не были выполнены полностью. Следователи оценивают ущерб в 16 млн руб. Господин Мельников был задержан в середине ноября, но позже суд освободил его из-под стражи под залог. Через день глава города вернулся на работу.

Наталья Шинкарева