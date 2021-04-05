В «Казань» пришли за налогами В офисе генподрядчика космодрома Восточный прошли обыски

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», которое занимается строительством второй очереди космодрома Восточный, подозревается в неуплате налогов. Ущерб государству может составлять 1,3 млрд руб. В понедельник в офисе компании прошли обыски, была изъята финансовая документация. Два с половиной года назад Федеральная налоговая служба добивалась банкротства ПСО «Казань» из-за крупного долга, однако тогда татарстанской компании удалось получить рассрочку.

В офисе ПСО «Казань» на улице Толстого в столице Татарстана в понедельник прошли обыски. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователи и оперативники изъяли финансовые документы казанской компании.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденно в отношении руководства компании по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным местных СМИ, ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года.

Напомним, ООО ПСО «Казань» принадлежит бывшему депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, он же является директором компании. Объединение было создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ, которую контролирует семья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева. После того как республику возглавил Рустам Минниханов, компания вышла из состава ТАИФа. ПСО занималось возведением объектов Универсиады-2013, в том числе стадиона «Казань Арена», строило объекты IT-города Иннополиса.

В последние годы компания активно занимается строительством за пределами Татарстана. В частности, объединение возводило стадионы в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года.

На стадионе «Самара Арена» был выявлен ряд дефектов, власти области в судебном порядке требует их устранения от ООО «ПСО "Казань"».

С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. Источники “Ъ” поясняли, что компания была выбрана неслучайно: за нее Дмитрия Медведева, который на тот момент был премьер-министром России, лично просил президент Татарстана Рустам Минниханов, который «весьма трепетно относится к загрузке мощностей крупнейшей республиканской строительной компании».

В марте этого года Арбитражный суд Амурской области обязал компанию приостановить работы на 90 дней на площадке 1а стартового комплекса «Ангара» из-за выявленных нарушений. Иск подавал отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ. ПСО «Казань» удалось оспорить это решение.

В ноябре 2018 года Федеральная налоговая служба инициировала банкротство ПСО «Казань». Требования ФНС составляли 1,9 млрд руб.

ПСО «Казань» объясняло, что долг образовался из-за задержки выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что закроет долг в рассрочку до конца 2019 года. За погашение задолженности поручилась семья депутата, предоставив в залог свой бизнес.

Позже иск о банкротстве ПСО «Казань» подавал конкурсный управляющий Татфондбанка, но в итоге заявление не было принято судом.

В конце 2020 года было прекращено производство по делу о банкротстве, инициированному казанским ООО «Стандарт-ойл».

Требования оппонентов составляли 50 млн руб. и 26 млн руб. соответственно.

В управлении ФНС по Татарстану на запрос “Ъ” о задолженности ПСО «Казань» в понедельник не ответили. По информации kartoteka.ru (согласно анализу данных налоговой), в 2018 году выручка компании составляла 9,31 млрд руб. При этом чистая прибыль была незначительной — всего 55 тыс. руб. В 2019 году выручка сократилась до 5,82 млрд руб., чистая прибыль уменьшилась до 17 тыс. руб.

Официально в следственном управлении СКР по республике обыски и само уголовное дело не комментировали. Представитель объединения на звонок “Ъ” не ответил. В 2019 году в офисе ПСО «Казань» уже проходили обыски в связи с возбуждением новых уголовных дел о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Тогда претензии управления СКР по Амурской области касались действия субподрядчиков ПСО: ущерб государству оценивался в 250 млн руб.

Кирилл Антонов, Казань