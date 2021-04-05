Ярославское МЧС предупредило о сильном ветре 6 апреля

Главное управление МЧС по Ярославской области 5 апреля распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий днем 6 апреля. В ведомстве сообщают, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник 6 апреля на территории Ярославской области усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Из-за дождя и ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи. Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ.

В МЧС рекомендовали главам муниципальных образований Ярославской области довести информацию об ухудшающейся метеорологической обстановке и возможных в связи с этим ЧС до жителей с помощью всех имеющихся средств массовой информации.

Антон Антонов