В Ярославле арестован чиновник из Подмосковья по делу депутата Фомичева

Сегодня, 5 апреля, Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест первого заместителя главы администрации Богородского округа Московской области Эдуарда Гребенщикова, сообщили в пресс-службе ярославского областного суда. Эдуард Гребенщиков обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере). Домашний арест назначен до 2 июня 2021 года. До 2018 года Эдуард Гребенщиков работал в Ярославской области и занимал должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства.

«Постановлением Кировского районного суда города Ярославля от 5 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Ярославской области, в отношении Эдуарда Гребенщикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 2 июня 2021 года»,— говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

Ранее сообщалось, что Эдуард Гребенщиков был задержан правоохранительными органами. Его задержание связывается с уголовным делом в отношении депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева задержали сотрудники регионального следственного управления СК России по подозрению в совершении коррупционного преступления. В следственном управлении уточнили, что коррупционное преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России. 3 апреля судьей Кировского районного суда было принято решение об избрании меры пресечения в отношении Романа Фомичева в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года.

В региональном отделении политической партии «Единая Россия» в связи с возбуждением уголовного дела приостановили членство Романа Фомичева в партии. В Ярославской областной думе депутат Роман Фомичев занимает должность председателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Дарья Сабаева