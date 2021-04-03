Депутат ярославской облдумы Роман Фомичев помещен под домашний арест

Сегодня в Кировском районном суде Ярославля было принято решение об избрании меры пресечения в отношении задержанного правоохранительными органами депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. По ходатайству следствия господин Фомичев был помещен под домашний арест. В пресс-службе отметили, что задержанному депутату было предъявлено обвинение.

«Постановлением Кировского районного суда города Ярославля от 3 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Романа Фомичева, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— говорится в сообщении пресс-службы Ярославского облсуда. Суд отправил депутата под домашний арест на два месяца, до 30 мая 2021 года.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело в отношении Романа Фомичева, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева задержали сотрудники регионального следственного управления СК России по подозрению в совершении коррупционного преступления. В следственном управлении уточнили, что коррупционное преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России.

В региональном отделении политической партии «Единая Россия» в связи с возбуждением уголовного дела приостановили членство Романа Фомичева в партии.

В Ярославской областной думе депутат Роман Фомичев занимает должность председателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Дарья Сабаева