«Зенит» отбросил армейцев

«Зенит» впервые в своей истории стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это стало возможным благодаря домашней победе петербуржцев над ЦСКА со счетом 81:77. В текущем формате «регулярку» ранее выигрывали только армейцы. Впрочем, борьба за звание чемпиона, который будет выявлен по итогам play-off, еще впереди.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ близится к завершению, и на этой стадии каждый матч приобретает особое значение. Тем более если речь идет о встрече лидеров — «Зенита» и ЦСКА, от исхода противостояния которых зависело определение победителя регулярного чемпионата. Ведь победа «Зенита» лишала ЦСКА шансов на первое место. Отметим, что с сезона 2013/14, когда был внедрен нынешний регламент чемпионата, никто кроме ЦСКА «регулярку» не выигрывал.

Но в нынешнем сезоне армейцы непозволительно часто для столь классной команды буксовали. Это вылилось в пять поражений в двадцати матчах (статистика «Зенита» была — 18:3). Однако недавняя встреча ЦСКА с тем же «Зенитом» (команды пересеклись в рамках Евролиги 30 марта) создала ощущение, что для красно-синих далеко не все потеряно. Уж слишком заметным было преимущество армейцев, уже лишившихся джокера в лице Майка Джеймса (защитник после конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом отбыл в США), но, несмотря на это, довольно просто разобравших «Зенит». Этим, кстати, ЦСКА создал петербуржцам массу проблем — «Зенит» лишился права на осечку в борьбе за путевку в play-off Евролиги.

Петербуржцы реабилитировались за поражение от армейцев, разгромив в следующем матче французский АСВЕЛ. Но полноценной компенсацией это, разумеется, считать было нельзя. Нужно было мстить непосредственно обидчику. И «Зенит» с первых же минут встречи с ЦСКА принялся делать это с особой жестокостью. Виталий Фридзон, Уилл Томас, Тарик Блэк уже в начале матча принесли «Зениту» счет 14:0. Казалось, запахло повторением истории, случившейся в начале марта в матче армейцев с «Анадолу Эфесом». Тогда стамбульцы разгромили армейцев с преимуществом в 30 очков.

Впрочем, худшего сценария ЦСКА все же избежать удалось. Димитрис Итудис смог наладить напрочь отсутствовавшую до его вмешательства командную игру. Пришел в себя Уилл Клайберн, заработал Йоханнес Фогтман, трижды попавший с дистанции, проснулся Дэниел Хэкетт. Но почти полтора десятка очков, фактически подаренных противнику в дебюте встречи, явно душили армейцев. Да, ЦСКА с мучениями отъел почти половину дефицита. Но «Зенит» все равно сохранял контроль над ситуацией. И на большой перерыв хозяева ушли, имея преимущество в восемь очков. Немного, с точки зрения лидирующего. Но с позиции отстающего — солидный дефицит.

Армейцы, разумеется, стремились к тому, чтобы все-таки вышеозначенный дефицит ликвидировать, но долгое время свои намерения, казалось, скрывали. Только ближе к концу матча ЦСКА выдал сильный отрезок, апогеем которого стало дальнее попадание Хэкетта, после которого от преимущества «Зенита» осталось лишь одно очко. Наставник петербуржцев Хави Паскуаль тут же взял тайм-аут, привел команду в чувство, и в течение минуты все вернулось на круги своя — Кевин Пангос двумя подряд попаданиями вернул петербуржцам солидный перевес. Его хозяева до конца матча уже не упускали и победили со счетом 81:77.

Таким образом, «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. ЦСКА после поражения опустился на третье место, пропустив на второе УНИКС. Теоретически и казанцы, и армейцы еще могут догнать «Зенит» по количеству побед. Но у петербуржцев даже в этом случае останется преимущество по личным встречам с обоими конкурентами.

Александр Петров