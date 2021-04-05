Около 46 млн рублей направят на благоустройство Лопатинского оврага

Администрация Нижнего Новгорода направит 45,9 млн руб. на благоустройство Лопатинского оврага в микрорайоне Верхние Печеры. Как сообщается на портале госзакупок, средства на проведение работ выделят из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019-2024 годы.

В ходе работ подрядчик должен будет вырубить аварийные деревья и кустарники, высадить вместо них новые зеленые насаждения, организовать велодорожку, прогулочное дорожки с покрытием из брусчатки и площадки с резиновым покрытием. Также предстоит отремонтировать лестницы и смонтировать освещение, оборудовать площадку для выгула и дрессировки собак, спортивную и детскую площадки. Все работы планируется завершить до 15 июля.

Как писал ранее “Ъ-Приволжье”, первый раз в народном голосовании по выбору объектов для благоустройства Лопатинский овраг победил еще в 2018 году, но этот проект так и не был реализован. По словам нижегородских градозащитников, тогда региональные и городские власти сделали выбор в пользу большего количества меньших по площади территорий. Летом 2020 года в Нижнем Новгороде вновь прошло голосование по выбору общественных пространств для благоустройства, и Лопатинский овраг опять набрал самое большое количество голосов.

Андрей Репин