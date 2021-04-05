В Самаре возобновится процесс по иску застройщика к мэру

Арбитражный суд Самарской области повторно рассмотрит иск ООО «Самарский Проект» к главе города Елена Лапушкиной. Компания просит отменить решение чиновницы о расторжении контракта по развитию территории в Октябрьском районе города. Документ Арбитражного суда Поволжского округа размещен в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов суда, в январе 2018 года администрация заключила с ООО «Самарский Проект» контракт о развитии застроенной территории в границах ул. Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и Мичурина. Через два года он был расторгнут. Это произошло после того, как компания нарушила срок предоставления проекта планировки и межевания территории в указанном районе.

ООО «Самарский Проект» направило жалобу в апелляционный суд, но он не стал отменять решение нижестоящей инстанции. Тогда компания обратилась в Арбитражный суд Поволжского округа, который вернул дело на новое рассмотрение.

Как сообщается на официальном сайте, ООО «Самарский Проект» входит в одноименную группу компаний. Указанная ГК – строительная фирма, «занимающаяся реализацией квартир в новостройках, вторичного жилья и коммерческой недвижимости в разных районах города».

Накануне региональный минстрой сообщил о планах достроить в Самаре проблемный объект долевого строительства, ЖК «На Московском», к концу 2023 года. Ранее бывшее руководство застройщика стало фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков.

Георгий Портнов