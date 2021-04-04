Ипотека подгоняет цены

Цены на жилье в Москве снова выросли. Как говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», за первые три месяца 2021 года стоимость квадратного метра в столице выросла почти на 4,5%. С чем это связано? Выяснял Андрей Загорский.

Цены на московскую недвижимость уже заоблачные. Согласно данным портала «Мир квартир», в конце марта квадратный метр в столичных новостройках стоил почти 272 тыс. руб. Но это не предел: бум, возникший на фоне популярности льготной ипотеки под 6,5% годовых, продолжается, пояснила главный редактор интернет-журнала «Мир квартир» Ирина Богатырева:

«Это связано с тенденциями прошлого года: начала действовать льготная ипотека, и спрос повысился.

Это побудило людей инвестировать в недвижимость. В этом году тенденция сохранилась, и цены на новостройки продолжают расти. Мы думаем, в Москве по итогам года рост составит примерно 10 – 15%. Бизнес-класс подорожал за год на 15%, массовый сегмент — на 17 – 20%».

В Москве льготный ипотечный кредит можно взять на сумму 12 млн руб., при этом первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Впрочем, в последнее время в правительстве и Центробанке всерьез забеспокоились, что проблемы льготной ипотеки стали перевешивать ее позитивный эффект: вместо доступного жилья, выросли цены на недвижимость.

В связи с этим после 1 июля программа будет продлена только для 24 регионов, и Москва не входит в их число. Поможет ли это притормозить бурный рост цен на квадратные метры, размышляет инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «По моим прогнозам в результате отмены льготной ипотеки ставки вырастут незначительно, на 1-1,5%. Сейчас банки и девелоперские компании, которые строят жилье, находятся в симбиозе. Для банков важно, чтобы спрос не падал, потому что они выделяют проектное финансирование на строительство жилья, а девелоперы должны это финансирование отдавать. Так что банки уже сейчас начали придумывать специальные акции, предложения и программы по стимулированию спроса. Реальный ущерб от отмены льготной ипотеки будет не очень заметным на фоне этих спецпредложений».

Есть все основания полагать, что подорожание московской жилой недвижимости если и замедлится, то незначительно, считает Артем Цогоев: «Я думаю, рост, конечно же, будет, но не превысит 8% к концу года. Возможно, я ошибаюсь, и таких показателей мы достигнем уже за первое полугодие. Но я все-таки оптимист».

Недавно Москва вошла в первую десятку мирового рейтинга городов с самым быстрым ростом цен на жилье.

Всего за год мегаполис поднялся более чем на 60 позиций, оказавшись на седьмом месте. Рост стоимости квартир в российской столице превысил 21% за последние 12 месяцев. Еще выше в списке — Санкт-Петербург. Город занимает пятое место в рейтинге, а квадратные метры в нем подорожали почти на 25%. Первое место досталось турецкой Анкаре, где рост цен на жилье составил 30%.