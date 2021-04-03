Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в нескольких иранских провинциях началась четвертая волна коронавируса. Он подчеркнул важность соблюдения правил по борьбе с COVID-19.

«К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна. Если мы не будем соблюдать правила, она распространится на другие провинции»,— приводит слова господина Роухани его пресс-служба.

1 апреля в Иране впервые с начала декабря за сутки выявили более 11 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. По данным на 3 апреля, в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 1 908 974 человека. Умерло более 62 тыс. граждан с диагностированной коронавирусной инфекцией. 9 февраля в Иране началась добровольная вакцинация.

О ситуации с коронавирусом в мире — в статистике “Ъ”.