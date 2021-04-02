Лейбл K-pop группы BTS купит компанию менеджера Джастина Бибера и Арианы Гранде

Южнокорейская звукозаписывающая и развлекательная компания HYBE (до марта — Big Hit Entertainment), которая стоит за самыми популярными K-pop группами BTS, TXT, ENHYPEN и др., объявила о слиянии с американской медиагруппой Ithaca Holdings, представляющей интересы Джастина Бибера, Арианы Гранде, Деми Ловато, Томаса Ретта и др. Как отмечается в совместном заявлении сторон, в рамках сделки HYBE заплатит $1,05 млрд за покупку 100% акций Ithaca Holdings и ее дочерних структур через свое американское подразделение HYBE America.

После завершения сделки основатель и глава Ithaca Holdings музыкальный менеджер Скотт «Скутер» Браун войдет в совет директоров HYBE. Музыканты «примут участие в увеличении капитала HYBE для дальнейшего укрепления связей между двумя компаниями». По словам главы HYBE Пан Си Хёка, после слияния HYBE и Ithaca Holdings будут работать «в тесном сотрудничестве, используя многочисленные успехи последних лет, богатый опыт и мастерство, ломая культурные барьеры и преодолевая границы».

Big Hit Entertainment, основанная в 2005 году, провела первичное размещение акций на Корейской бирже, сумев привлечь в общей сложности $822 млн. Ее капитализация составила при этом $4,1 млрд. Это размещение стало крупнейшим на Корейской бирже с 2017 года.

Алена Миклашевская