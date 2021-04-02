Сельский инвестор

Краевые власти нашли неожиданного кандидата на пост главы министерства сельского хозяйства Пермского края. По информации “Ъ-Прикамье”, в ближайшее время ведомство возглавит директор регионального Агентства инвестиционного развития Павел Носков. Источники полагают, что его опыт в предоставлении мер господдержки будет востребован на новой должности. Эксперты отмечают, что чиновник, «возможно, не знаком аграриям», зато имеет опыт взаимодействия с переработчиками сельхозпродукции.



Как стало известно “Ъ-Прикамье”, министерство сельского хозяйства Пермского края возглавит директор регионального Агентства инвестиционного развития Павел Носков. По словам источника, близкого к правительству, назначение состоится в ближайшее время.

Как поясняет собеседник, в правительстве остановились на кандидатуре господина Носкова, так как высоко оценивают его опыт в организации процедур по получению государственных мер поддержки.

«Павел Носков возглавляет агентство с 2018 года, и на этом посту зарекомендовал себя как грамотный руководитель — как в части взаимоотношений с бизнесом, так и по сопровождению инвестиционных проектов, включая помощь в организации процедур по получению государственных мер поддержки. Правительство региона оказывает активную поддержку сельхозпроизводителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции края, в том числе и по реализации инвестпроектов. Так что опыт Павла Носкова будет весьма кстати»,— отмечает собеседник.

В прошлом году на поддержку сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции было направлено почти 4 млрд руб. Это субсидии на производство и переработку молока, обновление техники, закупку удобрений, кредитование, развитие малых форм хозяйствования, а также на страхование.

Должность главы краевого минсельхоза стала вакантной в конце марта. Тогда этот пост покинула Оксана Бреднева, возглавлявшая министерство с июня 2019 года. До прихода на госслужбу госпожа Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах, и после ухода из министерства вернулась в бизнес, возглавив АО «Камтэкс-Химпром». Исполняющим обязанности министра был назначен заместитель госпожи Бредневой Юрий Крестьянников.

Павел Носков в 2006 году окончил Высшую школу экономики по специальности «Финансы и кредит». Свою карьеру чиновник начинал с работы в Контрольно-счетной палате Пермского края. С 2010 по 2014 год руководил отделом развития малого и среднего предпринимательства в администрации Перми.

С 2014 по 2018 год господин Носков занимал руководящие позиции в органах исполнительной власти Пермского края, в том числе работал первым заместителем руководителя регионального министерства экономического развития. В 2018 году перешел на должность генерального директора ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития».

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов считает кандидатуру Павла Носкова «неожиданной, но интересной». «Он хорошо знаком с госпрограммой развития сельского хозяйства, мерами и механизмами господдержки. Тем более что до агентства, работая в контрольно-счетной палате, он анализировал и проверял как раз направления, связанные с сельским хозяйством»,— отмечает господин Огородов.

«Аграриям, возможно, Павел Носков не так хорошо знаком, но переработчики сельхозпродукции и предприниматели, которые занимаются логистикой, работали с Агентством инвестиционного развития и знакомы с его деятельностью»,— добавил экс-министр.

Константин Кадочников