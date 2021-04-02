Алексей Орлов поручил решить проблему с разметкой на дорогах Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручение решить проблему с разметкой на дорогах города. «Каждый день езжу по улицам города. Разметки у нас нет практически нигде. Во многом из-за отсутствия разметки растет количество аварий на дорогах»,— написал он на своей странице в Instagram.

Господин Орлов пообещал «кардинально изменить» ситуацию и поручил выделить дополнительные средства для решения проблемы.

По мнению мэра, на дороги необходимо наносить «качественную разметку на основе термопластика, чтобы она служила не несколько месяцев, а оставалась на дорогах даже зимой. »Нужно обязательно синхронизировать работы по нанесению разметки и другие дорожные работы. Опыт российских городов показывает, что это возможно»,— подчеркнул Алексей Орлов.

Анастасия Реутова