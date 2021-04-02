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В Ахтубинске СК проводит проверку из-за обрушения кровли на территории войсковой части

В Астраханской области Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения кровли металлического ангара на территории войсковой части 15650 в Ахтубинске, в результате которого один человек погиб, двое ранены, судьба еще одного пострадавшего неизвестна. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Установлено, что строительная организация осуществляла демонтаж ангара, в ходе которого произошло обрушение металлической конструкции кровли. На месте работает спецтехника по разбору завалов, продолжается поиск еще одного пострадавшего, уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай


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