Деньги не дошли до исследовательских работ

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела о коррупционных преступлениях среди бывших сотрудников Минпромторга. Директор департамента металлургии и стройматериалов ведомства Павел Серватинский стал подозреваемым по эпизоду о незаконном выделении 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Деньги, по версии следствия, были выделены в 2018 году по указанию чиновника в качестве бюджетной субсидии на возмещение якобы произведенных обществом затрат на научно-исследовательскую деятельность (НИОКР). Однако, как считает следствие, уже на момент оплаты чиновник знал, что ему представлены поддельные документы о якобы выполненных работах.

Руководителя департамента металлургии и стройматериалов Министерства промышленности и торговли задержали после допроса в управлении СКР по Центральному округу Москвы. Как считают следователи, Павел Серватинский намеренно выдал бюджетную субсидию сомнительной организации, зная о подаче последней поддельных документов в министерство. Средства из госбюджета были перечислены по распоряжению директора департамента в ООО «Исток», зарегистрированное в Кабардино-Балкарии. Как установлено следствием, гендиректор этой компании Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах, связанных с «приоритетными направлениями промышленности, в рамках комплексных инвестиционных проектов». А в соответствии с постановлением правительства от 30 декабря 2013 года затраты на подобные работы государство компенсирует.

Документы компания подала в рамках конкурса, который проводило министерство. После рассмотрения заявки «Истока» было принято решение о ее удовлетворении, и Павел Серватинский подписал с гендиректором компании-заявителя соглашение о выделении ей бюджетной субсидии.

Всего соглашение предусматривало выделение субсидии на 50 млн руб.

Однако встречная проверка «Истока», проведенная работниками того же департамента металлургии Минпромторга, вскоре выявила, что компания представила в заявке поддельные документы. В первую очередь речь шла о сокрытии факта задолженности по налогам. Эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику.

Информация была доведена сотрудниками департамента до Павла Серватинского, однако тот, как уверено следствие, ее сознательно проигнорировал. И, уже зная о поддельных документах, отдал распоряжение главе отдела стратегического планирования и материаловедения перечислить деньги «Истоку».

Причем все финансовые документы, связанные с первым платежом в 13,5 млн руб., господин Серватинский подписал единолично.

После возбуждения уголовного дела других перечислений компания не получила. Действия главы департамента Минпромторга квалифицированы СКР как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Теперь следствие намерено настаивать на аресте чиновника.

Стоит отметить, что это четвертое за последние полгода задержание сотрудников министерства. В минувшую пятницу при получении взятки были задержаны два сотрудника департамента судостроительной промышленности Министерства промышленности и торговли Сослан Гериев и Андрей Бандуров. А летом 2020 года был задержан также при получении взятки начальник отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризван Гайрбеков. А уже в сентябре 2020 года оперативники МВД задержали заместителя руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.

Получить комментарий в министерстве “Ъ” оперативно не удалось.

Владислав Трифонов