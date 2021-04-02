Пока все дума

Политические партии Прикамья определяются с кандидатами в Пермскую думу. По данным “Ъ-Прикамье“, большинство действующих одномандатников-единороссов планируют переизбраться. Предположительно, действующие депутаты не будут выдвигаться только в восьми из 22 округов. Депутатов от оппозиционных партий также ждет обновление. Часть думцев рассчитывают на участие в выборах в заксобрание, другие депутаты планируют сменить партию или рассматривают самовыдвижение. Эксперты считают, что для победы над единороссами в одномандатных округах требуются значительные средства, поэтому оппозиция сконцентрируется на партийных списках.



Как утверждают собеседники “Ъ-Прикамье”, знакомые с ходом подготовки выборов в Пермскую думу, на переизбрание рассчитывают большинство действующих депутатов. Источники предполагают, что две основные неформальные группы влияния в нынешней Пермской думе (представители АО «ПЗСП» и депутаты, близкие к Владимиру Плотникову) будут пытаться сохранить свои позиции.

В своих округах могут выдвинуться действующие депутаты-единороссы: Михаил Черепанов (округ№4), Сергей Захаров (округ №5), и.о. спикера Пермской думы Дмитрий Малютин (округ №6), председатель социального комитета думы Василий Кузнецов (округ №7), руководитель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе (округ №8), председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова (округ №10), Александр Колчанов (округ №12), Ирина Горбунова (округ №13), Олег Бурдин (округ №14), Владимир Манин (округ №15), Владимир Молоковских (округ №16), Алексей Оборин (округ №19) и Дмитрий Федоров (округ №20). Отметим, что пока из действующих депутатов Пермской думы на праймериз «Единой России» заявился только Александр Колчанов. По округу №3 ожидается выдвижение действующего депутата-самовыдвиженца Владимира Плотникова.

В восьми округах депутаты-одномандатники могут поменяться. Так, ожидается, что по округу №1 свою кандидатуру выдвинет депутат от «Единой России», избранный в 2016 году по партсписку, директор центра детского творчества «Сигнал» Тимофей Чащихин. Действующим депутатом по данному округу был Алексей Демкин, сложивший полномочия в связи с переходом на пост главы Перми.

По информации “Ъ-Прикамье”, депутат по округу №2 Валерий Шептунов может отказаться от участия в выборах по личным мотивам. Вместо него по данному округу может баллотироваться начальник управления общественных связей АО «ПЗСП» Максим Спиридонов.

По округу №9, где действующим депутатом является Олег Шлыков, ожидается выдвижение учредителя и руководителя ООО «Производственно-строительная компания „Кармента“» Романа Пономарева, а господин Шлыков может рассчитывать на место в партийном списке «Единой России».

В округе №11 ожидается самовыдвижение руководителя и единственного депутата фракции «Яблоко» в Пермской думе Надежды Агишевой. Действующий депутат по этому округу главврач Городской клинической больницы №3 Александр Буторин, как ранее писал “Ъ-Прикамье”, планирует участвовать в выборах. Источники “Ъ-Прикамье” полагают, что госпожа Агишева может заручиться поддержкой краевых властей. Сама Надежда Агишева заявила “Ъ-Прикамье”, что пока не приняла решения по участию в выборах. «Вариант самовыдвижения рассматриваю как один из возможных»,— добавила она.

Мандат депутата в округе №17 также может оказаться вакантным. Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, действующий депутат по данному округу Александр Филиппов может возглавить Кировский район Перми. Ожидается, что в этом округе может выдвинуться предприниматель, директор ООО «Эра» и «Эра+» Эдуард Гараев. Согласно открытым данным, эти компании занимаются электромонтажными работами.

Депутат по округу №18, исполняющая полномочия вице-спикера думы, руководитель бюджетного комитета Наталья Мельник, по информации “Ъ-Прикамье”, может рассчитывать на место в партийном списке. Кандидат на этот округ пока не определен.

В округе №21 источники не исключают выдвижения владельца компании «Спецавтоматика» Николая Булатова. Действующим депутатом по этому округу был Алексей Грибанов, трудоустроившийся в администрацию Перми на пост замглавы мэрии по социальным вопросам.

В округе бывшего спикера думы Юрия Уткина (№22) также ожидается замена. Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, здесь может выдвинуться председатель наблюдательного совета строительной группы «Развитие» Алексей Раев.

Кроме Натальи Мельник и Олега Шлыкова, в партийный список «Единой России» могут войти депутаты Павел Фадеев, Денис Ушаков и Андрей Полуянов. Действующие депутаты по списку Олег Афлатонов и Евгений Глезман, по словам собеседников “Ъ-Прикамье”, не будут участвовать в выборах, так как господин Афлатонов якобы планирует выйти на пенсию, а господин Глезман переезжает в Москву.

Отметим, что все решения о выдвижении кандидатов «Единая Россия» будет принимать по итогам предварительного партийного голосования.

В реготделении ЛДПР, по информации “Ъ-Прикамье”, тоже определились с кандидатами по партийному списку. Ожидается, что общегородской список возглавит лидер партии Владимир Жириновский, второе место займет бывший координатор реготделения Константин Бусовиков. Координатор реготделения Олег Постников отказался от комментариев по поводу конкретных кандидатов, но добавил, что список был утвержден высшим советом партии и находится на согласовании у Владимира Жириновского.

Отметим, что ранее ЛДПР покинул один из депутатов думы, в 2016 году избранных в думу по партийным спискам, — предприниматель Илья Лисняк. Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, он может участвовать в выборах в краевой парламент от КПРФ или партии «Новые люди». Сам депутат свои политические планы пока не раскрывает.

По информации собеседников “Ъ-Прикамье”, выдвигаться от другой партии намерен и депутат от «Справедливой России», гендиректор застройщика «Орсо групп» Михаил Бесфамильный. Ожидается, что он войдет в партийный список «Единой России» по выборам в Пермскую думу.

Руководитель реготделения «Справедливой России» и депутат Пермской думы Вероника Куликова сообщила “Ъ-Прикамье”, что переговоров с Михаилом Бесфамильным об участии в выборах от партии не ведется. Кроме того, он не является членом «Справедливой России». Сама Вероника Куликова планирует участвовать в выборах в краевой парламент. «Традиционно в нашей партии руководитель регионального отделения входит в первую тройку списка в заксобрание, а также выступает кандидатом в одном из одномандатных округов. Здесь никаких изменений не будет. Фамилии других кандидатов будет правильнее назвать в июне, после утверждения списков на региональной конференции»,— отметила руководитель реготделения.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова тоже пока не готова назвать кандидатов от партии в Пермскую думу. «На предполагаемых кандидатов уже оказывают влияние, поэтому все фамилии будут озвучены после конференции»,— отметила руководитель крайкома. При этом она добавила, что у действующего депутата думы от КПРФ Геннадия Сторожева высокие шансы на выдвижение. «Вопросов к Геннадию Алексеевичу у бюро крайкома нет, но решение будет приниматься делегатами конференции»,— пояснила Ксения Айтакова.

Второй депутат от КПРФ Игорь Рогожников, объявленный в розыск, по словам Ксении Айтаковой, в списках не фигурирует. «Он избрался от КПРФ, но не взаимодействовал с партией»,— добавила руководитель крайкома.

Политолог Александр Белоусов полагает, что в новый созыв Пермской думы смогут избраться 90% единороссов-одномандатников. «Действующие депутаты хорошо знакомы избирателям, имеют собственные структуры влияния, наработанную репутацию. Однако не исключено, что в одном-двух округах „Единая Россия“ проиграет, так как выдвинет непопулярного человека, или кандидат будет вести слишком самоуверенную кампанию и экономить деньги на выборы. Также не исключаю, что какие-то мандаты „Единая Россия“ отдаст в результате политических договоренностей»,— поясняет эксперт. Он предполагает, что кандидаты от оппозиционных партий в таких условиях будут стремиться попасть в партийные списки. «Бороться с единороссами в одномандатных округах — очень затратно. Проще потратить деньги на повышение партийного рейтинга на 5–7% и получить мандат с не очень серьезными затратами»,— считает господин Белоусов.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников