Последний решательный довод

В Сочи осужден на два года колонии бывший офицер полка ДПС Михаил Бондаренко, который обещал родителям своего сослуживца Андрея Геращенко добиться прекращения его уголовного преследования. За организацию приезда следователей из центрального аппарата СКР «решальщик» попросил 58 млн руб., однако родственники Геращенко, передавшие Бондаренко более 3 млн руб., заподозрили обман. Бывший командир полка ДПС Андрей Геращенко обвиняется во взяточничестве, дело приостановлено в связи с его розыском.



Хостинский районный суд города Сочи признал Михаила Бондаренко виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к двум годам колонии общего режима, сообщает сайт суда. Как следует из опубликованного на сайте приговора, Михаил Бондаренко проходил службу в полку ДПС ГИБДД Сочи и находился в дружеских отношениях с командиром полка, который в 2016 году стал фигурантом уголовного дела о взятках. Фамилия командира полка в приговоре не указана, по данным СК РФ, в получении взяток через посредника Александра Данилюка обвиняется подполковник Андрей Геращенко, объявленный в розыск в 2017 году (дело расследует управление СКР с дислокацией в Ростове-на-Дону).

По данным СКР, командир полка расставлял наряды ДПС так, чтобы задержанные автомобили они передавали на штрафстоянку определенной фирме. За это Геращенко ежемесячно получал выплаты от владельца штрафстоянки. В настоящее время производство по делу в отношении Андрея Геращенко приостановлено в связи с его розыском.

Хостинский суд установил, что в декабре 2018 года Михаил Бондаренко обратился к родителям своего бывшего командира, зная о том, что они переживают за судьбу сына, не верят в его виновность и в объективность проводимого расследования.

Бондаренко сообщил родителям Андрея Геращенко, что у него якобы есть возможность выйти на неких высокопоставленных лиц в правоохранительных органах, которые могут организовать объективную проверку уголовного дела и в конечном итоге прекратить его.

На первоначальные расходы (поездка в Москву и встречи в ресторанах) Михаил Бондаренко взял у родителей Андрея Геращенко 173 тыс. руб. Вернувшись в Сочи, «решальщик» сообщил о том, что группа сотрудников центрального аппарата СКР и Генпрокуратуры РФ готова выехать в Ростов, чтобы проверить действия следствия, но группу проверяющих нужно «прикормить», для чего требуется $ 50 тыс. Родители Андрея Геращенко собрали и эту сумму.

После этого Михаил Бондаренко заявил, что для окончательного решения вопроса требуется еще 55 млн руб.

Родственники бывшего командира полка ДПС объяснили его сослуживцу, что у них нет таких денег, однако он настаивал на своем требовании, поясняя, что в противном случае предыдущие траты окажутся бесполезными.

При этом Михаил Бондаренко утверждал, что его деятельность уже якобы принесла плоды. Он показал родителям Андрея Геращенко приговор второму фигуранту дела Александру Данилюку. Вначале Центральный районный суд Сочи назначил тому семь лет колонии, однако затем крайсуд значительно смягчил наказание, заменив лишение свободы штрафом. Кроме того, господин Бондаренко продемонстрировал решение Ленинского суда Ростова об избрании Андрею Геращенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако родители Андрея Геращенко, изучив документы, не увидели в них никаких признаков того, что ситуация с уголовным преследованием их сына меняется, к тому же им стало известно о том, что никаких проверок со стороны центрального аппарата СКР и Генпрокуратуры не проводится. После этого отец Андрея Геращенко обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В ходе следствия и суда Михаил Бондаренко не признал себя виновным и от дачи показаний отказался.

Суд учел, что подсудимый имел умысел на хищение 58,5 млн руб., однако не получил основную часть суммы — 55 млн руб., поэтому его действия квалифицированы как покушение на мошенничество.

Родители Андрея Геращенко просили строго не наказывать подсудимого, потому что он возместил им ущерб. Защитник подсудимого Владимир Воробьев комментировать процесс отказался, сославшись на адвокатскую тайну. По его словам, приговор Хостинского суда обжалован не будет.

Анна Перова, Краснодар