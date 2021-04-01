Александровск возглавила кандидат от краевых властей

Александровский муниципальный округ возглавила депутат местной думы Ольга Лаврова. Ее поддержали 10 депутатов, присутствовавших на заседании. За альтернативного кандидата, предложенного конкурсной комиссией, – исполняющего полномочия главы округа Владимира Белобаржевского проголосовали трое депутатов. Ранее “Ъ-Прикамье” писал, что кандидатуру Ольги Лавровой поддерживали краевые власти.

Депутаты не могли избрать главу округа с момента его образования в 2019 году. Конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся. С момента вступления главы муниципального округа в должность прекращаются полномочия руководителя Александровского муниципального района Светланы Богатыревой, а также глав поселений, входивших в состав района.