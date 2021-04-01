Замминистра строительства Челябинской области отпустили из СИЗО

Тракторозаводский районный суд изменил меру пресечения заместителю главы челябинского минстроя Татьяне Антоновой, которую обвиняют в получении взятки. Как сообщают в пресс-службе суда, чиновницу отпустили из-под стражи, запретив ей определенные действия. В частности, ей нельзя посещать место работы, здание регионального минспорта и ряд других учреждений, а также приближаться к ним менее чем на 100 м. Помимо этого, обвиняемой запрещено общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Две недели назад СК предъявил Татьяне Антоновой окончательное обвинение в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Изначально ее обвиняли в превышении должностных полномочий. Помимо нее, фигурантами дела являются бывший директор областного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов и один из руководителей ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов. Следствие полагает, что в 2018-2019 годах соучастники похитили бюджетные средства в размере более 15 млн руб. при строительстве физкультруно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку. Помимо этого, по данным СК, Татьяна Антонова и Алексей Абаимов получили взятки в сумме 2,2 млн и 1,5 млн руб. соответственно от подрядчика за заключение и оплату контрактов на строительство других спортивных объектов в области. Ранее сообщалось, что имеется в виду биатлонный комплекс для спортивной школы олимпийского резерва имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.