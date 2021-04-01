Группа ПИК приобрела в Нижнем Новгороде промплощадку под застройку

Крупный девелопер ПИК выкупил у чешской инвесгруппы PPF промышленную площадку бывшего мукомольного завода на улице Интернациональной, приобретя дочернее ООО «Спектр» как владельца объектов недвижимости предприятия.

Напомним, предыдущий инвестор, намеревавшийся снести завод и построить на его месте жилой комплекс на берегу Оки, не смог этого сделать, а Росимущество из-за расположенного на территории бомбоубежища в суде отменило договор купли-продажи «Спектру» связанного с мукомольным заводом земельного участка. Добавим, что право на возрождение производства пытается отстоять и инициативная группа бывших работников Нижегородского мукомольного завода.

В группе ПИК подтвердили факт приобретения промплощадки, но не стали разглашать ни цену сделки, ни параметры планирующегося проекта застройки этой территории. Добавим, что структуры ПИКа давно ничего не строили в Нижнем Новгороде. В 2011 году девелопер завершил строительство ЖК «Волжские огни» в Канавинском районе, а в 2012 году за долги по арендной плате потерял крупную площадку в Автозаводском районе, на которой компания «Жилстрой-НН» затем возвела микрорайон «Юг».

Иван Сергеев