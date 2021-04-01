Строительство дополнительной камеры шлюзов в Городце оценили в 20,5 млрд рублей Контракт планируют заключить к сентябрю 2021 года

Специалисты предварительно оценили проект строительства дополнительной камеры на городецких шлюзах в 20,5 млрд руб. Об этом сообщил “Ъ-Приволжье” источник в правительстве региона.

Ранее руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев сообщил, что появилась возможность совместить проектирование и строительство дополнительной шлюзовой камеры в Городце: «Поэтому я думаю, что к августу-сентябрю 2021 года мы заключим контракт и завершим проект к 2024-2025 году» (цитата по «ПортНьюс»). Источник “Ъ-Приволжье” также подтвердил эту информацию.

Ранее предполагалось, что строительство может начаться не раньше 2022 года. Стоимость проекта оценивали в 35 млрд руб. Как писал “Ъ-Приволжье”, дополнительная камера шлюзов позволит решить проблему перехода крупнотоннажных судов через городецкий гидроузел. Однако для дальнейшего прохода по 40-километровому участку Волги между Городцом и Нижним Новгородом необходимо будет провести дноуглубительные работы. Объемы финансирования и сроки этих мероприятий пока не определены.

Решение о строительстве дополнительной камеры на городецких шлюзах для улучшения прохода грузовых судов судоходства приняли в феврале 2021 года. Ранее в качестве приоритетного рассматривался проект строительства низконапорного гидроузла в Балахне.

Подробнее читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Лекарство от судовой непроходимости».

Александра Викулова