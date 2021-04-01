Чистая прибыль уфимского аэропорта в 2020 году снизилась на 28%

Чистая прибыль международного аэропорта «Уфа» по итогам 2020 года составила 728 млн руб., что на 28% ниже показателей 2019 года. Выручка сократилась на 40% и составила 3,2 млрд рублей.

По словам генерального директора аэропорта Александра Андреева, в 2020 году аэропорту удалось сохранить стабильный пассажиропоток и не допустить его снижения более чем на 33%. «Мы сохранили за собой лидерство по пассажиропотоку среди аэропортов Приволжского федерального округа, успешно завершили ключевые объекты инвестиционной программы, обеспечили финансовую устойчивость предприятия и своевременное исполнение всех обязательств перед работниками и контрагентами»,— подчеркнул господин Андреев.

Анна Соколова