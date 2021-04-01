В Тюмени уволили главу комбината школьного питания, оскорбившую журналиста

Руководитель комбината школьного питания (КШП) «Центральный» в Тюмени Ольга Гирилюк, оскорбившая журналиста, написала заявление об увольнении по собственному желанию. «В КШП "Центральный" проведут проверку. Кого назначат руководителем, пока неизвестно»,— говорится в официальном сообществе Тюменской области во «ВКонтакте».

Это произошло после публикации разговора госпожи Гирилюк с корреспондентом портала 72.ru Марией Токмаковой. Напомним, журналистка обратилась к Ольге Гирилюк с просьбой прокомментировать высказывания родителей тюменских школьников о качестве питания учеников в образовательных учреждениях. Директор отказалась комментировать, заявив о том, что она «не будет оправдываться ни перед кем». Госпожа Гирилюк грубо разговаривала с корреспондентом, обвинила ее во взяточничестве и добавила: «Бог вас накажет и накажет ваших детей, поэтому живите и радуйтесь, мне не звоните».

Позднее губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал поведение директора комбината. «Иногда мне кажется, что уже ничто не может меня удивить. Но сегодня я был удивлен по-настоящему. Да даже если бы это был не журналист, а случайный человек, так разговаривать с людьми нельзя»,— заявил он.

Михаил Мананников