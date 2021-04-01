Главные новости к утру 1 апреля

В Тбилиси прошла акция протеста против прибытия в страну российского журналиста Владимира Познера. Демонстранты утверждают, что он не признает территориальную целостность Грузии, а также нарушает коронавирусные ограничения. Произошли столкновения с полицией.

Правительство ограничило выдачу пособий на детей от 3 до 7 лет подозрительно бедным семьям. Вводится «правило нулевого дохода» — ограничение на выплаты семьям без легальных доходов. Власти будут учитывать при назначении пособия имущество россиян. О новых правилах

Кого будут считать бедным, не работающим по уважительной причине Читать далее

Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности. Его объем — $2 трлн.

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 млрд. Расследование блокировки канала займет не меньше недели. О последствиях

Минэнерго оценило справедливую цену Аи-92 без демпфера выше 50 рублей за литр. Это на 5,2 руб. выше, чем фактическая цена в центральной России. О сдерживании цен

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии школ и расширении комендантского часа. Он объяснил это ростом заболеваемости коронавирусом.

В России изменился порядок проведения экзаменов на права. Вводится единый практический экзамен в городе для категорий B, С и D. Подробнее

Что ждет россиян в апреле 2021 года Читать далее

Пачка сигарет в России c 1 апреля не может стоить меньше 108 руб. Вступил в силу закон о единой минимальной цене на сигареты.

О предстоящих 1 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.