Правительство ограничило выдачу пособий подозрительно бедным семьям

Правительство утвердило новый порядок назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Он вступил в силу 1 апреля. Вводится «правило нулевого дохода» — ограничение на выплаты семьям без легальных доходов, также власти будут учитывать при назначении пособия имущество россиян.

Пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Показатель будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от прожиточного минимума. Теперь показатель будет выше, если при назначении пособия доход семьи не достигает прожиточного минимума. Ребенок до 23 лет будет учитываться в составе семьи, если он проходит очное обучение. В составе доходов не будет учитываться компенсационная выплата, которую выплачивают родителям для ухода за детьми с инвалидностью.

«Вводится "правило нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами»,— говорится в сообщении правительства.

Пособие можно будет получить при наличии одной или нескольких квартир, одного или нескольких домов, дачи, гаража, земельных участков, нежилого помещения, автомобиля, мотоцикла, катера. При этом для каждой категории устанавливаются ограничения. Например, площадь квартир на каждого члена семьи не должна превышать 24 кв. м, а площадь домов — 40 кв. м. Годовой доход от процентов по сбережениям не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России. По оценкам правительства, речь идет о вкладах на сумму 250 тыс. руб.

Подробнее о новых правилах — в материале “Ъ” «Господдержку ограничат в лошадиных силах».