Пачка сигарет в России c 1 апреля не может стоить меньше 108 рублей

В России с 1 апреля минимальная стоимость пачки сигарет составляет 107,78 руб. Цена установлена Минсельхозом и рассчитана по специальной формуле, учитывающей ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

Вступил в силу закон о единой минимальной цене на сигареты. Ранее она находилась на уровне 75% от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. Новый закон вводит единую минимальную цену для всей продукции.

Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР в 2018 году. В декабре 2020 года закон подписал президент Владимир Путин.

О снижении доли рынка нелегальных сигарет — в материале “Ъ” «В России рассеялся дым».